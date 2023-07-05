Волкановски – о возможном бое Евлоева и Топурии: «Не стоит сводить непобежденных претендентов. Лучше пусть оба дойдут до меня»

Алекс Волкановски выступил против организации боя между Мовсаром Евлоевым и Илией Топурией.

«Я думаю, что показал, что он более всесторонне развитый боец, у него хорошая борьба. Хотя и Илия продемонстрировал, что у него отличная стойка.

Был бы интересный, веселый поединок, но лучше непобежденных претендентов не сводить друг с другом.

Лучше пусть они дойдут до меня и у меня будет больше претендентов, у которых не было поражений», – сказал чемпион UFC Александр Волкановски.

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