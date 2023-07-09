Топурия и Волкановски провели дуэль взглядов на выходе из октагона

Теги UFC MMA Александр Волкановски Илия Топурия UFC 290 Бокс/MMA/UFC

Александр Волкановски и Илия Топурия провели дуэль взглядов после турнира UFC 290.

Бойцы встретились на выходе из октагона. Топурия наблюдал за поединком из зала.

После боя Волкановски сказал: «Илия много болтает. Если так продолжится, я покажу ему, кто тут хозяин, и раздавлю его».

Александр Волкановски нокаутировал в третьем раунде Яира Родригеса в главном бою турнира UFC 290.

В ночь на 25 июня Илия Топурия победил единогласным решением судей Джоша Эмметта на турнире UFC on ABC 5. Это шестая победа бойца из шести поединков в промоушене.

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5 комментариев

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Иса Умаров
волк и его сожрёт
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j30
топурия никого серьезного не побеждал а уже гонору как будто мега боец какой то
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Рус Киссенжер
Топурия на фото в два раза больше выглядит. интересно, сколько он гоняет?
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Melnikov1968
Волк его даже не заметит.
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