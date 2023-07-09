Топурия и Волкановски провели дуэль взглядов на выходе из октагона
Александр Волкановски и Илия Топурия провели дуэль взглядов после турнира UFC 290.
Бойцы встретились на выходе из октагона. Топурия наблюдал за поединком из зала.
После боя Волкановски сказал: «Илия много болтает. Если так продолжится, я покажу ему, кто тут хозяин, и раздавлю его».
Александр Волкановски нокаутировал в третьем раунде Яира Родригеса в главном бою турнира UFC 290.
В ночь на 25 июня Илия Топурия победил единогласным решением судей Джоша Эмметта на турнире UFC on ABC 5. Это шестая победа бойца из шести поединков в промоушене.
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