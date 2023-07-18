Тактаров намекнул на поединок против Роя Джонса: «Это будет грандиозно»

Олег Тактаров может провести поединок против Роя Джонса.

«Сейчас есть возможность сделать глобальное шоу с одним известным боксером. Там большие деньги стоят.

Мне бы хотелось просто почувствовать, как я двигаюсь, как переношу публику, все остальное. Надо начать, попробовать. Если получится, это может пройти здесь, в Лас‑Вегасе, Дубае.

Если получится, будет грандиозно. Есть ли у этого боксера российский паспорт? Да, он у него наверняка есть. Теперь вы все знаете», – сказал победитель турнира UFC Олег Тактаров.

Ранее Джефф Монсон заявил, что подерется с Тактаровым 4 августа.

Тактаров – о возвращении в Россию: «В США слетело несколько проектов. На пробах брали украинцев»

Тактаров – о поединке с Монсоном: «Нужно решить несколько нюансов, обсудить основные моменты»