Рой Джонс: «Интерес к бою с Емельяненко есть, но только, если все будет в порядке по деньгам»

Теги Рой Джонс-младший MMA Федор Емельяненко бокс Бокс/MMA/UFC

Рой Джонс заявил, что готов драться с Федором Емельяненко, но только за большие деньги.

«Да, интерес есть, но только если, конечно, по деньгам будет все в порядке. Просто нет смысла выступать двум легендам и не получать за это высокую плату», – заявил экс-абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший.

Федор Емельяненко допускает боксерский поединок против Роя Джонса: «Мне интересно»

Рой Джонс: «Сейчас переговоров с Федором Емельяненко нет. Этого поединка не будет»

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanan Jarrus
жадный стрингоньянеко готов выйти просто за деньги
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mqh9pzrxgf
Кто бы сомневался)-
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Leha Bazanov
Кто, кто!? А этот деньги считать умеет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Leha Bazanov
Кто, кто!? А этот деньги считать умеет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mqh9pzrxgf
Ответ Leha Bazanov
Кто, кто!? А этот деньги считать умеет
Учитывая как он разорился, не особо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий