Рой Джонс: «Интерес к бою с Емельяненко есть, но только, если все будет в порядке по деньгам»

Рой Джонс заявил, что готов драться с Федором Емельяненко, но только за большие деньги.

«Да, интерес есть, но только если, конечно, по деньгам будет все в порядке. Просто нет смысла выступать двум легендам и не получать за это высокую плату», – заявил экс-абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший.

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