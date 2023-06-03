Рой Джонс: «Интерес к бою с Емельяненко есть, но только, если все будет в порядке по деньгам»
Рой Джонс заявил, что готов драться с Федором Емельяненко, но только за большие деньги.
«Да, интерес есть, но только если, конечно, по деньгам будет все в порядке. Просто нет смысла выступать двум легендам и не получать за это высокую плату», – заявил экс-абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший.
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