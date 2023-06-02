Федор Емельяненко допускает боксерский поединок против Роя Джонса: «Мне интересно»

Теги Рой Джонс-младший Федор Емельяненко Скотт Кокер бокс Бокс/MMA/UFC

Федор Емельяненко хочет поединок с Роем Джонсом по правилам бокса.

«Посмотрим, время покажет. Хотелось бы, можно было бы, как мне кажется. С ММА уже все.

Я пообещал родным, близким, Скотту Кокеру, что с ММА уже все. Бокс – интересно.

Возможно. Слышал, что Рой Джонс изъявил желание. Можно было бы, мне интересно», – сказал Федор Емельяненко.

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4 комментария

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Thomas Schaaf
Очень алчный человек, хоть и позиционирует себя как глубоко верующий.
Денег за карьеру заработал немерено + на мутных схемах со второй женой наварился нормально, но нет, продолжает участвовать в сомнительных хайповых мероприятиях ради шекелей)
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Mancar Camoran 2.0
Федя, только карьеру не заканчивай, пожалуйста, смотреть, как легально избивают единороса - сплошное удовольствие.
+2
-2
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