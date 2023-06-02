Федор Емельяненко допускает боксерский поединок против Роя Джонса: «Мне интересно»

Федор Емельяненко хочет поединок с Роем Джонсом по правилам бокса.

«Посмотрим, время покажет. Хотелось бы, можно было бы, как мне кажется. С ММА уже все.

Я пообещал родным, близким, , что с ММА уже все. Бокс – интересно.

Возможно. Слышал, что изъявил желание. Можно было бы, мне интересно», – сказал Федор Емельяненко.

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