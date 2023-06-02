Федор Емельяненко допускает боксерский поединок против Роя Джонса: «Мне интересно»
Федор Емельяненко хочет поединок с Роем Джонсом по правилам бокса.
«Посмотрим, время покажет. Хотелось бы, можно было бы, как мне кажется. С ММА уже все.
Я пообещал родным, близким, Скотту Кокеру, что с ММА уже все. Бокс – интересно.
Возможно. Слышал, что Рой Джонс изъявил желание. Можно было бы, мне интересно», – сказал Федор Емельяненко.
Федор Емельяненко о поп-ММА: «Плохо, что это получило распространение в нашей стране»
Денег за карьеру заработал немерено + на мутных схемах со второй женой наварился нормально, но нет, продолжает участвовать в сомнительных хайповых мероприятиях ради шекелей)