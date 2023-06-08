Рой Джонс – о решении МОК по IBA: «Нам нужно единение. Люди судят по прошлому, а не по настоящему»

Теги Рой Джонс-младший МОК IBA бокс Бокс/MMA/UFC

Рой Джонс-младший считает, что МОК не хочет пересматривать отношения с IBA.

«Что ж. Нам нужно единение. Люди судят по прошлому, а не по настоящему. В прошлом многие были предубеждены… Будем ли мы продолжать судить о них так же сегодня, если они изменили свои методы работы и/или отстранили ответственных людей, которые насаждали эту глупость? Вот в чем настоящий вопрос», – заявил бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший.

Напомним, что исполком МОК в среду рекомендовал отозвать признание IBA в соответствии с правилом 3.7 олимпийской хартии, поскольку IBA не выполнила условия, указанные в решении МОК об отстранении от 2021 года. Исполком МОК также рекомендовал сессии «в интересах спортсменов и спорта» сохранить бокс в программе Олимпийских игр 2024 года.

Сессия МОК состоится 22 июня в формате видеоконференции.

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