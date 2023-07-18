Джефф Монсон проведет поединок против Олега Тактарова

Теги Олег Тактаров MMA Джефф Монсон Бокс/MMA/UFC

Джефф Монсон сообщил, что проведет бой с Олегом Тактаровым.

«Оппонент по прощальному бою пока не определен, но 4 августа моим соперником станет Олег Тактаров. Это решилось только вчера.

Я получил предложение и согласился. Поединок пройдет в Москве», – сказал ветеран ММА Джефф Монсон.

Монсону 52 года. В марте он провел выставочный бой по правилам бокса против Артура Варданяна.

55-летний Тактаров в последний раз дрался в 2008 году, когда победил Марка Керра болевым приемом.

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6 комментариев

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Дэннис Молинарев
А победитель будет драться с Олегом Монголом??
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Kanan Jarrus
победитель получит удостоверение депутата и бутылки водки
+2
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Spartanec-Kaliningrad
на манеже всё те же.
0
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Рус Киссенжер
жаба с гадюкой.
0
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ЦСКА1960
Выступать будут в доме престарелых
+1
-1
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Александр Северный
Ответ Дэннис Молинарев
А победитель будет драться с Олегом Монголом??
тогда уж лучше пускай с Иришкой чики - пики)
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