Джефф Монсон проведет поединок против Олега Тактарова

Джефф Монсон сообщил, что проведет бой с Олегом Тактаровым.

«Оппонент по прощальному бою пока не определен, но 4 августа моим соперником станет . Это решилось только вчера.

Я получил предложение и согласился. Поединок пройдет в Москве», – сказал ветеран ММА Джефф Монсон.

Монсону 52 года. В марте он провел выставочный бой по правилам бокса против Артура Варданяна.

55-летний Тактаров в последний раз дрался в 2008 году, когда победил Марка Керра болевым приемом.

«Все мои мысли и будущее связаны только с Россией». Монсон отказался от гражданства США – на это ушло больше 10 лет

Монсон сообщил об отмене боя с Емельяненко: «Он получает медицинскую помощь»