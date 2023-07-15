Усик – о Фьюри: «Вместо того, чтобы подраться с парнем из топ-10, он выбирает кого-то, кто никогда раньше не боксировал»
Александр Усик раскритиковал Тайсона Фьюри за решение драться с Фрэнсисом Нганну.
«Нганну собирается заработать большие деньги. Для Фрэнсиса это отличная возможность, но для Тайсона Фьюри точно нет. Разве не кажется странным то, что вместо того, чтобы подраться с парнем из топ-10, он выбирает кого-то, кто никогда раньше не боксировал?
Фьюри боится меня? Да, конечно! Это так. Жирное пузо меня боится.
Тайсон, давай устроим этот бой. Я готов. После того, как я расправлюсь с Дюбуа, я готов биться с тобой, но сейчас мое основное внимание сосредоточено на 26 августа», – заявил чемпион мира по боксу Александр Усик.
Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну проведут бой 28 октября в Саудовской Аравии (Майк Коппинджер)
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