Усик – о Фьюри: «Вместо того, чтобы подраться с парнем из топ-10, он выбирает кого-то, кто никогда раньше не боксировал»

Александр Усик раскритиковал Тайсона Фьюри за решение драться с Фрэнсисом Нганну.

«Нганну собирается заработать большие деньги. Для Фрэнсиса это отличная возможность, но для Тайсона Фьюри точно нет. Разве не кажется странным то, что вместо того, чтобы подраться с парнем из топ-10, он выбирает кого-то, кто никогда раньше не боксировал?

Фьюри боится меня? Да, конечно! Это так. Жирное пузо меня боится.

Тайсон, давай устроим этот бой. Я готов. После того, как я расправлюсь с Дюбуа, я готов биться с тобой, но сейчас мое основное внимание сосредоточено на 26 августа», – заявил чемпион мира по боксу Александр Усик.

Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну проведут бой 28 октября в Саудовской Аравии (Майк Коппинджер)

Официально: Усик подерется с Дюбуа 26 августа во Вроцлаве