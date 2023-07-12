Кудряшов – о поединке Нганну и Фьюри: «Фрэнсис – ноунейм. Я ждал бой с Усиком»

Дмитрий Кудряшов отреагировал на анонс боя между Фрэнсисом Нганну и Тайсоном Фьюри.

«Для меня это такая же вывеска, как Усик – . Я ждал бой Фьюри с Усиком. Про Нганну мне трудно говорить, потому что я не особо следил за его карьерой.

Он дерется в ММА, а мне это не особо интересно. Для меня Нганну – это ноунейм. Понимаю, что он чемпион , но они будут драться по правилам бокса, а это совсем другое.

Когда Нганну выйдет ринг, а напротив будет стоять , скиллы потеряют свою значимость. Но, на самом деле, Фьюри сильно рискует. Нганну – большой крепкий парень, а Тайсон не так хорошо держит.

Он был на полу в боях с разными соперниками. Нганну – большой сильный дядька, махнет рукой по подбородку и все может закончиться печально», – заявил .

Фьюри и Нганну проведут бой в боксе. Что об этом известно?

Фьюри – явный фаворит боя с Нганну по мнению букмекеров