Кудряшов – о поединке Нганну и Фьюри: «Фрэнсис – ноунейм. Я ждал бой с Усиком»

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри Дмитрий Кудряшов бокс Фрэнсис Нганну Фьюри - Нганну Бокс/MMA/UFC

Дмитрий Кудряшов отреагировал на анонс боя между Фрэнсисом Нганну и Тайсоном Фьюри.

«Для меня это такая же вывеска, как Усик – Дюбуа. Я ждал бой Фьюри с Усиком. Про Нганну мне трудно говорить, потому что я не особо следил за его карьерой.

Он дерется в ММА, а мне это не особо интересно. Для меня Нганну – это ноунейм. Понимаю, что он чемпион UFC, но они будут драться по правилам бокса, а это совсем другое.

Когда Нганну выйдет ринг, а напротив будет стоять Фьюри, скиллы Фрэнсиса потеряют свою значимость. Но, на самом деле, Фьюри сильно рискует. Нганну – большой крепкий парень, а Тайсон не так хорошо держит.

Он был на полу в боях с разными соперниками. Нганну – большой сильный дядька, махнет рукой по подбородку и все может закончиться печально», – заявил Дмитрий Кудряшов.

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10 комментариев

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ESF
Кудряшев называет кого- то ноунеймом лол.
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sanek maloi
Кувалда лукавит, сам бы вприпрыжку был за бой с Нагану на потеху шейхов. Сам уже далек от проф бокса, за то что воткнул Вагапова респект в боксе.) Но не не надо говорить против коммерческих боёв, на которые сам бы побежал) фанам нравится из США, значит сделают) Скажут глорам боя Фури вс Усик подождут, потом вспомните мои слова)))
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Монгольские спецслужбы
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Не нужны Нганну супер навыки бокса. Достаточно один раз мощно втащить эту в лысую омерзительную головешку.
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as009595@icloud.com
Говорит Тайсон не так хорошо держит🤣
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Johnny Walker
Пусик - унылый и скучный ноунейм.
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Нету Нету
Ответ Мага осторожный
В боксе нганну именно ноунейм.
ноунейм переводе неизвестный. а Нганну все знают как чемпиона UFC
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