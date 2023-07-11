Дюбуа – об Усике: «Он был великим чемпионом. Но у каждого начала есть свой конец»

Даниэль Дюбуа уверен, что сможет победить Александра Усика.

«Усик был великим чемпионом. Но у каждого начала есть свой конец. Я готов.

Мое колено в порядке. Все чистенько. У меня тренировочный лагерь. Благодарен за эту возможность. Я в полном порядке и уверен, что справлюсь с ним», – заявил чемпион мира по версии WBA Даниэль Дюбуа.

Поединок между Даниэлем Дюбуа и Александром Усиком состоится 26 августа в Польше.

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