Дюбуа – об Усике: «Он был великим чемпионом. Но у каждого начала есть свой конец»

Теги Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа Бокс/MMA/UFC

Даниэль Дюбуа уверен, что сможет победить Александра Усика.

«Усик был великим чемпионом. Но у каждого начала есть свой конец. Я готов.

Мое колено в порядке. Все чистенько. У меня тренировочный лагерь. Благодарен за эту возможность. Я в полном порядке и уверен, что справлюсь с ним», – заявил чемпион мира по версии WBA Даниэль Дюбуа.

Поединок между Даниэлем Дюбуа и Александром Усиком состоится 26 августа в Польше.

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2 комментария

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lokochamp
«Усик был великим чемпионом. Но у каждого начала есть свой конец. Я готов.
....хорошо, что готов....падать
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