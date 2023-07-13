Хабиб: «Тайсон Фьюри – лучший боксер в мире. Его может побить только Александр Усик»

Хабиб Нурмагомедов скептически оценивает шансы Фрэнсиса Нганну в поединке с Тайсоном Фьюри.

«Тайсон Фьюри – лучший боксер в мире. Он находится на совершенно другом уровне. Если бы они дрались в ММА, то британцу было бы гораздо сложнее. В боксе я не вижу никого, кто мог бы нанести ему урон. Если только Александр Усик.

Нганну может заработать $50-60 млн за этот бой. Я знаю, что он из бедной семьи. Если кто-то предлагает тебе большие деньги, то нужно их брать, если в этом твоя цель», – заявил экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Поединок между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну пройдет 28 октября в Эр‑Рияде (Саудовская Аравия).

Тайсон Фьюри: «Есть идея. Как насчет того, что я подерусь с Джоном Джонсом и Фрэнсисом Нганну в один вечер?»

Мусаси – про переход Нганну в бокс: «Если он заработает за один бой столько, сколько бы заработал за три боя в UFС, то почему бы и нет?»