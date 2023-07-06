Официально: Усик подерется с Дюбуа 26 августа во Вроцлаве

Теги Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа Бокс/MMA/UFC

Александр Усик объявил дату поединка с Даниэлем Дюбуа.

«Увидимся 26 августа в Польше», – написал в соцсетях чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик.

Усик в провел последний бой в августе 2022 года, победив Энтони Джошуа раздельным решением судей. В его активе 20 побед (13 нокаутом).

В активе Дюбуа 19 побед (17 нокаутом) и одно поражение. В декабре 2022 года он нокаутировал Кевина Лерену в третьем раунде.

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1 комментарий

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artem klishin
а Фьюри что?
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