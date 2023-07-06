Официально: Усик подерется с Дюбуа 26 августа во Вроцлаве
Александр Усик объявил дату поединка с Даниэлем Дюбуа.
«Увидимся 26 августа в Польше», – написал в соцсетях чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик.
Усик в провел последний бой в августе 2022 года, победив Энтони Джошуа раздельным решением судей. В его активе 20 побед (13 нокаутом).
В активе Дюбуа 19 побед (17 нокаутом) и одно поражение. В декабре 2022 года он нокаутировал Кевина Лерену в третьем раунде.
Дмитрий Кудряшов: «Ждали бой Усика. Но Дюбуа… Это даже не звучит»
Уайлдер обвинил Усика в трусости: «Ему давали много денег, но он не хочет иметь дел с Бомбардировщиком»
1 комментарий