Фьюри – о призыве промоутера Усика лишить его титула WBC: «Продолжайте хейтить, ублюдки. И наслаждайтесь малюсенькими деньгами»

Тайсон Фьюри ответил на призывы лишить его титула WBC из-за боя с Фрэнсисом Нганну.

«Много неизвестных и никому ненужных людей говорят, что меня должны лишить пояса. Но не надо ненавидеть игрока, ненавидьте игру.

У меня нет обязательной защиты. Если будет – я разберусь, как всегда разбирался. А до тех пор продолжайте хейтить, ублюдки. И наслаждайтесь теми малюсенькими деньгами, которые зарабатываете», – сказал .

Ранее промоутер Александра Усика Александр Красюк призвал WBC лишить Фьюри титула из-за возможного боя против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

Черт возьми, так почему Фьюри и Усик до сих пор не подрались?