Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну проведут бой 28 октября в Саудовской Аравии (Майк Коппинджер)

Теги Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну подерутся 28 октября в Саудовской Аравии.

Об этом сообщил журналист Майк Коппинджер. Боксерский бой пройдет в Эр-Рияде. Правила, по которым состоится поединок, на данный момент неизвестны.

В декабре-2022 Тайсон Фьюри победил Дерека Чисору техническим нокаутом в 10-м раунде.

Фрэнсис Нганну ушел из UFC в январе-2023 – его последний бой состоялся в январе-2022, когда он победил Сирила Гана.

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29 комментариев

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Кашшай Чакырович
Если по правилам бокса в боксерских перчатках ,то можно даже не смотреть ,вынос будет в одну калитку ,было бы интереснее глянуть в перчатках ММА,а лучше даже , как в топ доге в бинтах ) так бы у Нганну появились шансы ,да и зрелищности бы добавило !
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Великий Алонсо
Шоу для хомяков с огромным кэшем для Фьюри и Нганну
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Олег Акимов
Хотя бы одну руку Фьюри завяжите за спиной.
Ну и пусть Фьюри после каждого раунда по стакану виски выпивает.
+6
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За_909!
Ну, спортивной составляющей в этом бое будет немного... Если только заранее не распишут сценарий. Нганну тут ловить нечего от слова "совсем".
+7
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За_909!
Ответ Кашшай Чакырович
Если по правилам бокса в боксерских перчатках ,то можно даже не смотреть ,вынос будет в одну калитку ,было бы интереснее глянуть в перчатках ММА,а лучше даже , как в топ доге в бинтах ) так бы у Нганну появились шансы ,да и зрелищности бы добавило !
Негр очень медленный не то что по уровню Цыгана, а по меркам тяжелого веса в боксе вообще. Тайсон его вообще к себе близко не подпустит)))
+5
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johnydorian
Ого, Нганну добился-таки своего)) Срубит кэша как следует, у Даны Уайта бомбанет будь здоров
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Spartanec-Kaliningrad
такой же миссматч, как и Мэйвезер-Макгрегор. Чисто на арабах бабла срубить.
+2
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Кашшай Чакырович
Ответ За_909!
Негр очень медленный не то что по уровню Цыгана, а по меркам тяжелого веса в боксе вообще. Тайсон его вообще к себе близко не подпустит)))
Бокс и ММА это два вида спорта с разных планет , поэтому нет смысла это сравнивать ! Боксер всегда будет сильнее любого ммашника на руках !
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Мага2101
а говорили что не получится договориться у африканца. Соглашусь что спортивной состовляющей там наверно не будет, но зато Нганну заработает грузовик денег и в очередной раз рассердит лысого из ЮФС. Звездные бойцы которые считают что им недоплачивают своими глазами видят что теперь у них есть альтернатива. С этой точки зрения респект Нганну, прокладывает дорогу
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Кашшай Чакырович
Ответ За_909!
не забывайте, что часть ММА шников вышла из бокса) да и теже Трояновский и Кудряшов не являются базовыми боксёрами, хотя имеют неплохую карьеру именно в боксе. Но здесь речь о медленном, травматичном и старом не грех, который получит мешок денег за своё избиение (а может и унижение) на ринге.
Ни один супер топовый боксер не дрался никогда в ММА , например боксеров уровня Тайсона ,Роя Джонса,Мэйвезера, никогда не было в ММА ,все кого вы перечислили это конечно боксеры ,но среденечки ,если даже не ниже уровнем, чем средние ) я как человек у которого 20 лет бокса за плечами ,говорю что это совсем разные виды спорта ,я стоял с разными мммашниками в перчатках ,конечно не очень высокого уровня и просто было даже не интересно ,а когда выходит против тебя какой нибудь даже разрядник по боксу ,то сразу понимаешь ,что нужно напрягаться или можно на задницу присесть !
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Кашшай Чакырович
Ответ АРХАТ
В бинтах)) Фьюри ни за что не даст колечить свой инструмент (кисти) для заработки бабла
Да ясно ,что он не согласится )
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АРХАТ
Ответ Кашшай Чакырович
Если по правилам бокса в боксерских перчатках ,то можно даже не смотреть ,вынос будет в одну калитку ,было бы интереснее глянуть в перчатках ММА,а лучше даже , как в топ доге в бинтах ) так бы у Нганну появились шансы ,да и зрелищности бы добавило !
В бинтах)) Фьюри ни за что не даст колечить свой инструмент (кисти) для заработки бабла
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Pavel Harriss
хорошо заработают, судя по всему
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АРХАТ
Фьюри для Нганну лучший вариант чем Уайлдер
"Бронзовый бомбардировщик" бы его в первом раунде спать отправил)
Фьюри "игровик" - будет издеваться, веселить публику, даст поработать Нганну (т.е помахать по воздуху), а потом победа ТКО.
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AVKU
Похоже, Фрэнсис все-таки дождался хороших денег. Но ему нужно ещё состояться, пока это только слова.
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robbaggio
У Нганну есть максимум 5% шансов и то в первые 3 раунда. Есть кто считает иначе?
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За_909!
Ответ Кашшай Чакырович
Бокс и ММА это два вида спорта с разных планет , поэтому нет смысла это сравнивать ! Боксер всегда будет сильнее любого ммашника на руках !
не забывайте, что часть ММА шников вышла из бокса) да и теже Трояновский и Кудряшов не являются базовыми боксёрами, хотя имеют неплохую карьеру именно в боксе. Но здесь речь о медленном, травматичном и старом не грех, который получит мешок денег за своё избиение (а может и унижение) на ринге.
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Ярослав Ройс
брэд
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Pavel Harriss
Ответ За_909!
не забывайте, что часть ММА шников вышла из бокса) да и теже Трояновский и Кудряшов не являются базовыми боксёрами, хотя имеют неплохую карьеру именно в боксе. Но здесь речь о медленном, травматичном и старом не грех, который получит мешок денег за своё избиение (а может и унижение) на ринге.
какое ещё унижение?) это всего лишь шоу. унижение. ахахахаха
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АРХАТ
Ответ robbaggio
У Нганну есть максимум 5% шансов и то в первые 3 раунда. Есть кто считает иначе?
Ну это будет эпичн,о если единственное поражение в карьере у Фьюри будет от ММАшника)
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"Iron"
Ответ robbaggio
У Нганну есть максимум 5% шансов и то в первые 3 раунда. Есть кто считает иначе?
Нет там шансов, от слова совсем. Но скорее всего договорятся, чтобы не сразу его потушил.
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Костя Кот
Ответ robbaggio
У Нганну есть максимум 5% шансов и то в первые 3 раунда. Есть кто считает иначе?
в первые 3 минуты
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