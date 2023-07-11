Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну проведут бой 28 октября в Саудовской Аравии (Майк Коппинджер)
Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну подерутся 28 октября в Саудовской Аравии.
Об этом сообщил журналист Майк Коппинджер. Боксерский бой пройдет в Эр-Рияде. Правила, по которым состоится поединок, на данный момент неизвестны.
В декабре-2022 Тайсон Фьюри победил Дерека Чисору техническим нокаутом в 10-м раунде.
Фрэнсис Нганну ушел из UFC в январе-2023 – его последний бой состоялся в январе-2022, когда он победил Сирила Гана.
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Ну и пусть Фьюри после каждого раунда по стакану виски выпивает.
"Бронзовый бомбардировщик" бы его в первом раунде спать отправил)
Фьюри "игровик" - будет издеваться, веселить публику, даст поработать Нганну (т.е помахать по воздуху), а потом победа ТКО.