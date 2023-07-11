Магомед Магомедов: «Есть большая вероятность, что Хабиб согласится на бой с Сен-Пьером. Это мечта его отца»

Магомед Магомедов заявил, что есть Хабиб Нурмагомедов может подраться с Жоржем Сен-Пьером.

«Схватка Нурмагомедова и Сен-Пьера возможна, но Хабиб не вернется к полноценным тренировкам. Под словом «полноценные» я имею ввиду спарринги, диету и прочее. Для схватки по грэпплингу, поверьте мне, Хабиб готов даже сейчас.

Он всегда держит себя в хорошей форме и утомит любого соперника. Существует большая вероятность, что Хабиб согласится на эту схватку, поскольку его бой с Сен-Пьером был мечтой Абдулманапа. При конкретном предложении он согласится с ним побороться», – заявил старший тренер сборной Москвы Союза ММА России Магомед Магомедов.

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