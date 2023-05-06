Кормье – о Джонсе: «Я не могу забыть все, что он сделал»

Теги UFC Жорж Сен-Пьер MMA Чак Лидделл Ройс Грейси Джон Джонс Даниэль Кормье Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Даниэль Кормье объяснил, почему не включил Джона Джонса в топ-4 величайших бойцов MMA.

«Есть один человек, которого нет в списке. Полагаю, что вы сойдете с ума и скажете мне, что я просто обижен.

Как боец, который дрался с ним дважды, я скажу, что Джон Джонс – настоящий мужчина. Он вернулся и стал чемпионом в супертяжелом весе. Однако я не могу забыть все, что он сделал», – заявил экс-чемпион UFC в полутяжелой и тяжелой весовых категориях Даниэль Кормье.

В список четырех величайших бойцов MMA Даниэля Кормье вошли Ройс Грейси, Чак Лиделл, Жорж Сен-Пьер и Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, что 7 ноября 2016 года USADA отстранила Джона Джонса от боев на один год за использование туринабола.

Кормье – про победу Джонса: «Он вышел и все доказал»

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35 комментариев

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Авторитетный игрок "Уорриорз"
Хабиб 3 защиты классно в топе, а бойцы с 10+ защитами туда не попали) кормье совсем не ангажирован
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Саламбек Алаев
Жсп величайши ) 2 пояса , все поражения свои реваншировал, куча защит и идеальная репутация )
+11
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barcelonistas
Ответ DonaldBrashear 2.0
Кормье дело говорит, Джонса на допинге ловили + он прятался от допинг-офицеров + Дана ради него перенес турнир в другой штат. Добавил бы еще к этому истории вне октагона, когда он аварию с беременной женщиной устроил и сбежал, или избиения жены. Лживо плачется на публику, типо исправился, изменился и по новой ерунду свою исполняет. Его вообще ни в каких рейтингах быть не может, тупо, проект ЮФС.
Ну в общем все аргументы почему Джонс не лучший в октагоне это истории что Джонс делал ВНЕ октагона.
+13
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+9
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London.is.blue
Ответ Oleg Where
Почему? Проиграл бой Рейесу, еле довел до решения бой с Сантосом когда тот стоял на одной ноге. Где они оба сейчас? Нигде. Отличная оппозиция для "величайшего".
Бэйдер, Руа, Рампейдж, Мачида, Рашад Эванс, Белфорт, Соннен, Густафсон(дважды), Тейшейра, Кормье(дважды), Ган.

Да, так себе оппозиция. Всего лишь 8 чемпионов юфс побил.
23-0 в юфс, 16-0 в титульных боях, 13 защит пояса. Чемп в двух весах.

Обычная стата рядового бойца, ничего такого.
+8
-1
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d55gmwnjyr
Не может забыть,что Джонс сделал с ним.Сказал вырубит хайкиком и вырубил.Джонс унизил его)
+8
-1
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Akimakim
Грейси, Лиделл, Сен-Пьер, Хабиб в фильме какого хрена тут делает Хабиб
+6
0
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Akimakim
Ответ Kanan Jarrus
я бы еще самого кормье добавил в топ-5. причем, наверное, на 1 место
🤦🏻‍♂️
+4
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заратустра-будрайтис
Ответ Oleg Where
В 2015 пришла USADA (июнь) и из всего этого в зачет идет второй бой с пробитым и немотивированным Густаффсоном, которого ВЕЛИЧАЙШИЙ смог удосрочить. Остальное - невнятные решения. Чел залетел в 20 лет под стеройдами и начал херачить стариков, величайший... Не подскажешь что он делал с января 2015 по апрель 2016? Я знаю - чистился.
Не подскажешь где все , вот прям без преувеличения все чемпионы периода до USADA? Закончили карьеру, зарабатывают в Белике? А где Джонс? Чемпион UFC.
+4
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
Ответ Stan789
Я очень уважаю GSP и нравится что он даже сейчас мог бы в лёгкую в топ 15 заскочить так как всегда в форме, но не бывает безупречных карьер и на белом всегда буду тёмные пятна, такие как нежелание драться с Сильвой, отлёт от Серры или сомнительное решение в бою с Хендриксом. Ну и второй пояс из той же истории. Биспинг (при всём к нему уважении за его карьеру и лишения) был очень удобным, и наверное слабейшим чемпионом среднего веса, что Жорж даже с пенсии вышел, хотя с Силвой на пике драться не особо хотел.
хабиб же сливался с боя с Ковбоем, Фергюсоном, звал 40 летнего ЖСП в лёгкий вес)))
О да, совсем не безупречно ж)
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SGambler
И расплакался...
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chupakabras72
Где Хасбик? Он кошку за ухо финишировал.
+1
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Саламбек Алаев
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
Хабиб 3 защиты классно в топе, а бойцы с 10+ защитами туда не попали) кормье совсем не ангажирован
Он добавил друга и чистых великих чемпионов )
ЖСП действительно величайший боец )
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заратустра-будрайтис
Ответ Oleg Where
Я не понимаю твой тейк, перечитай мои сообщения и переформулируй мысль исходя из сказанного мной.
Я не удивлен, что не понимаешь
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GBale
Ответ barcelonistas
Ну в общем все аргументы почему Джонс не лучший в октагоне это истории что Джонс делал ВНЕ октагона.
не отрицаю того что Джонс самый одаренный боец, но то что ты говоришь что все это вне октагона это ненормально, че надо было ловить его когда он прям в октагоне принимал допинг что ли ?)

вот ответ от chatGPT сколько раз Джонса ловили на допинге
Как AI, я не могу комментировать личную жизнь спортсменов или их нарушения. Однако, по моим данным, Джон Джонс был пойман на допинге три раза: в 2016 году перед боем с Даниэлем Кормье, в 2017 году перед боем с Кормье и в 2018 году после боя с Густафссоном. Он также был замечен в попытке уклониться от офицеров USADA под октагоном во время UFC 214 в 2017 году.
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Большое сердце Неймара
Ответ chupakabras72
Где Хасбик? Он кошку за ухо финишировал.
кошка реабилитировались во 2 раунде и обосала ему ботинки. так что 1:1
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Ярый член
Хабиб максимум в 10-ке
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Stan789
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
хабиб же сливался с боя с Ковбоем, Фергюсоном, звал 40 летнего ЖСП в лёгкий вес))) О да, совсем не безупречно ж)
Чел, отстань ты от Хабиба, он в моём комментарии даже не фигурировал, ты не по адресу)

К слову Сероне так же один из моих любимых бойцов, но думать что он что то противоставил бы Хабибу даже тогда, фатальная ошибка. У них слишком менталитет разный.
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Stan789
Ответ Саламбек Алаев
Жсп величайши ) 2 пояса , все поражения свои реваншировал, куча защит и идеальная репутация )
Я очень уважаю GSP и нравится что он даже сейчас мог бы в лёгкую в топ 15 заскочить так как всегда в форме, но не бывает безупречных карьер и на белом всегда буду тёмные пятна, такие как нежелание драться с Сильвой, отлёт от Серры или сомнительное решение в бою с Хендриксом.
Ну и второй пояс из той же истории.
Биспинг (при всём к нему уважении за его карьеру и лишения) был очень удобным, и наверное слабейшим чемпионом среднего веса, что Жорж даже с пенсии вышел, хотя с Силвой на пике драться не особо хотел.
+3
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заратустра-будрайтис
Ответ Oleg Where
Рад, что ты в курсе своих проблем с изречением мыслей. Сможешь их решить в будущем, наверное.
напиши об этом грустную песню
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Oleg Where
Ответ заратустра-будрайтис
Я не удивлен, что не понимаешь
Рад, что ты в курсе своих проблем с изречением мыслей. Сможешь их решить в будущем, наверное.
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barcelonistas
Ответ Oleg Where
Почему? Проиграл бой Рейесу, еле довел до решения бой с Сантосом когда тот стоял на одной ноге. Где они оба сейчас? Нигде. Отличная оппозиция для "величайшего".
Советую и другие бои посмотреть...
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Alexey Cherin
Про великих чемпионов всегда будут споры лучший он или нет. Примеров очень много в любых видах спорта. И у каждого найдется куча грязного белья в ящике
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