Кормье – о Джонсе: «Я не могу забыть все, что он сделал»

Даниэль Кормье объяснил, почему не включил Джона Джонса в топ-4 величайших бойцов MMA.

«Есть один человек, которого нет в списке. Полагаю, что вы сойдете с ума и скажете мне, что я просто обижен.

Как боец, который дрался с ним дважды, я скажу, что Джон Джонс – настоящий мужчина. Он вернулся и стал чемпионом в супертяжелом весе. Однако я не могу забыть все, что он сделал», – заявил экс-чемпион UFC в полутяжелой и тяжелой весовых категориях Даниэль Кормье.

В список четырех величайших бойцов MMA Даниэля Кормье вошли Ройс Грейси, Чак Лиделл, Жорж Сен-Пьер и Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, что 7 ноября 2016 года USADA отстранила Джона Джонса от боев на один год за использование туринабола.

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