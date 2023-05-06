Кормье – о Джонсе: «Я не могу забыть все, что он сделал»
Даниэль Кормье объяснил, почему не включил Джона Джонса в топ-4 величайших бойцов MMA.
«Есть один человек, которого нет в списке. Полагаю, что вы сойдете с ума и скажете мне, что я просто обижен.
Как боец, который дрался с ним дважды, я скажу, что Джон Джонс – настоящий мужчина. Он вернулся и стал чемпионом в супертяжелом весе. Однако я не могу забыть все, что он сделал», – заявил экс-чемпион UFC в полутяжелой и тяжелой весовых категориях Даниэль Кормье.
В список четырех величайших бойцов MMA Даниэля Кормье вошли Ройс Грейси, Чак Лиделл, Жорж Сен-Пьер и Хабиб Нурмагомедов.
Напомним, что 7 ноября 2016 года USADA отстранила Джона Джонса от боев на один год за использование туринабола.
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Да, так себе оппозиция. Всего лишь 8 чемпионов юфс побил.
23-0 в юфс, 16-0 в титульных боях, 13 защит пояса. Чемп в двух весах.
Обычная стата рядового бойца, ничего такого.
О да, совсем не безупречно ж)
ЖСП действительно величайший боец )
вот ответ от chatGPT сколько раз Джонса ловили на допинге
Как AI, я не могу комментировать личную жизнь спортсменов или их нарушения. Однако, по моим данным, Джон Джонс был пойман на допинге три раза: в 2016 году перед боем с Даниэлем Кормье, в 2017 году перед боем с Кормье и в 2018 году после боя с Густафссоном. Он также был замечен в попытке уклониться от офицеров USADA под октагоном во время UFC 214 в 2017 году.
К слову Сероне так же один из моих любимых бойцов, но думать что он что то противоставил бы Хабибу даже тогда, фатальная ошибка. У них слишком менталитет разный.
Ну и второй пояс из той же истории.
Биспинг (при всём к нему уважении за его карьеру и лишения) был очень удобным, и наверное слабейшим чемпионом среднего веса, что Жорж даже с пенсии вышел, хотя с Силвой на пике драться не особо хотел.