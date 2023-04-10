Жорж Сен-Пьер заявил, что не против боя с Хабибом Нурмагомедовым

Теги UFC Жорж Сен-Пьер MMA Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Экс-трехкратный чемпион UFC Жорж Сен-Пьер заявил, что не исключает возможный поединок с бывшим чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Ходит много слухов. Знаете, если все хорошо организовать, а деньги отправить на благотворительность, то вполне. Я бы снова вышел на бой, но не для того, чтобы доказать, что я самый сильный боец на земле – я больше не заинтересован в этом.

О выступлении в грэпплинг-поединке я бы подумал. Никогда не говори никогда», – заявил Сен-Пьер.

Жорж Сен-Пьер закончил профессиональную карьеру в MMA в феврале 2019 года, Хабиб Нурмагомедов – в октябре 2020 года.

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9 комментариев

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Oybek Makhkamov
Ответ jonnysilverhand01
Я бы даже PvP купил бы !
PPV
+2
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El Fenomeno 9️⃣
Ответ El Fenomeno 9️⃣
Это тот самый Батрок Прыгун из Марвел что от Кэпа отхватил? Бибах Прыгун его тоже ушатает😂
А нет. После того как посмотрел последние фото Бибаха понял, что он не то что прыгнуть не сможет, он теперь даже в октагон по ступенькам свои 120 кг вряд ли поднимет 😆
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El Fenomeno 9️⃣
Это тот самый Батрок Прыгун из Марвел что от Кэпа отхватил? Бибах Прыгун его тоже ушатает😂
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BOBBYHULL
Хабиб не вернется.
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ZlomSpb
ну камон, разница в возрасте почти восемь лет, разница в весе хз сколько)
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Van Pelt
Жорж не сможет столько бургеров съесть
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Гекдениз Кардениз
как Сен Пьер собрался против супертяжа выходить?
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Forza
У Сент-Пьера шансов практически не будет, конечно. Но всё равно было бы круто увидеть такой бой, просто даже для галочки.
+3
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jonnysilverhand01
Я бы даже PvP купил бы !
+8
-2
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