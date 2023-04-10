Жорж Сен-Пьер заявил, что не против боя с Хабибом Нурмагомедовым

Экс-трехкратный чемпион UFC Жорж Сен-Пьер заявил, что не исключает возможный поединок с бывшим чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Ходит много слухов. Знаете, если все хорошо организовать, а деньги отправить на благотворительность, то вполне. Я бы снова вышел на бой, но не для того, чтобы доказать, что я самый сильный боец на земле – я больше не заинтересован в этом.

О выступлении в грэпплинг-поединке я бы подумал. Никогда не говори никогда», – заявил Сен-Пьер.

Жорж Сен-Пьер закончил профессиональную карьеру в MMA в феврале 2019 года, Хабиб Нурмагомедов – в октябре 2020 года.

Сен-Пьер назвал трех бойцов, с которыми подрался бы в случае возвращения: «Усман, Чимаев и Хабиб»

Сен-Пьер включил Хабиба в число лучших бойцов в истории