Майкл Биспинг: «Идеальное завершение карьеры было у Сен-Пьера. Этот парень задушил меня, получил пояс в среднем весе, а затем ушел окончательно»

Теги UFC Жорж Сен-Пьер MMA Майкл Биспинг Хабиб Нурмагомедов Аманда Нуньес Бокс/MMA/UFC

Майкл Биспинг назвал бойца UFC, который закончил карьеру в идеальный момент.

«Дело в том, что нет какой-то конкретной точки завершения карьеры бойца. Если вы суперзвезда, то всегда будете купаться во внимании и зарабатывать деньги. Но все же, нужно уходить. Важно понимать, когда стоит закончить.

Хабиб Нурмагомедов ушел из MMA, имея в активе 29-0. Не все могут это сделать, но есть еще один боец, сумевший решиться на такой шаг – Аманда Нуньес, которая владела поясами в двух категориях.

А знаете, что такое сказка? Идеальное завершение было у Жоржа Сен-Пьера – давайте будем честны. Этот парень задушил меня, вернувшись в спорт через четыре года, получил пояс в среднем весе, а затем ушел окончательно», – заявил экс-чемпион UFC Майкл Биспинг.

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1 комментарий

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sanek maloi
Дааа, Жорж конечно вообще красиво исполнил, слез с печки, забрал пояс у пирата и ушел, тем самым опрокинул Дану черного, который думал, что он будет защиты титула проводить в Канаде)))
Хабиб провел защиту титула, спарингом с клиентом своего менеджера, дома у шейхов с волшебными весами, выплакал место в зале славы гаса и полгода ремень не освобождал(((
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