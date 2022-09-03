Сен-Пьер включил Хабиба в число лучших бойцов в истории

Бывший двойной чемпион UFC Жорж Сен-Пьер ответил на вопрос о лучших бойцах в истории.
«Первым я бы назвал Хойса Грейси, потому что в самом начале он делал то, чего раньше никто не делал. Я бы назвал Аманду Нуньес. Хотя она и не ушла в отставку, она является лучшей женщиной-бойцом из когда-либо живших.
Хабиб, потому что у него была идеальная карьера, он ушел непобежденным – просто невероятная карьера.
Я бы включил в этот список Конора Макгрегора, потому что он вывел спорт на другой уровень, а также Джона Джонса, Андерсона Сильву и Деметриуса Джонсона за их выступления», – сказал Сен-Пьер.
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