Джонсон – о завершении карьеры: «Проконсультируюсь с Фэйбером, Сен-Пьером и Хабибом»

Теги Жорж Сен-Пьер MMA Юрайя Фэйбер Хабиб Нурмагомедов Деметриус Джонсон Бокс/MMA/UFC

Деметриус Джонсон высказался о возможном завершении карьеры.

«Я должен пообщаться со своими коллегами. Хочу связаться с Юрайя Фэйбером, Жоржем Сен-Пьером и Хабибом Нурмагомедовым. Спрошу у них, почему они завершили карьеру.

Ведь эти парни могли продолжать драться, но в какой-то момент решили остановиться. Мне уже 36 лет. Я не хочу дарить другим бойцам возможность побить меня и вписать мое имя в резюме», – сказал Деметриус Джонсон.

6 мая Джонсон победил Адриано Мораеса единогласным решением судей в бое за титул чемпиона ONE FC в наилегчайшем весе.

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2 комментария

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Mur89
Ну Фейбер странно что в этом списке, помнится после возвращения отлетел от Яна
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Azamat Abdukadyroff
Если скучно не будет то самое время завершить карьеру
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