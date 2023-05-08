Джонсон – о завершении карьеры: «Проконсультируюсь с Фэйбером, Сен-Пьером и Хабибом»

Деметриус Джонсон высказался о возможном завершении карьеры.

«Я должен пообщаться со своими коллегами. Хочу связаться с , и . Спрошу у них, почему они завершили карьеру.

Ведь эти парни могли продолжать драться, но в какой-то момент решили остановиться. Мне уже 36 лет. Я не хочу дарить другим бойцам возможность побить меня и вписать мое имя в резюме», – сказал Деметриус Джонсон.

6 мая Джонсон победил Адриано Мораеса единогласным решением судей в бое за титул чемпиона ONE FC в наилегчайшем весе.

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