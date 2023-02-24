Джонс – про Хабиба: «Мне нравится, как он себя ведет, как представляет веру, страну, и я уважаю его как бизнесмена»

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс рассказал про отношение к .

«Топ-5 бойцов всех времен? Если позволите, я назову себя, , , Хабиба Нурмагомедова и . Это мои любимые бойцы.

С Хабибом у нас были в прошлом разногласия. Я пару раз высказывался в его адрес, но между нами не было настоящей вражды.

Мне нравится, как он себя ведет, как представляет веру, страну, и я уважаю его как бизнесмена. Он кажется достойным доверия парнем, который подставит спину другому.

Он достойный, замечательный человек. Ценю то, что он есть», – сказал Джонс.

Майкл Биспинг: «Фанаты Махачева и Хабиба придут за мной. Джон Джонс – первый номер рейтинга P4P»

Джон Джонс возвращается в октагон спустя три года и подерется за пояс с Ганом: онлайн UFC 285