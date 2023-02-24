Джонс – про Хабиба: «Мне нравится, как он себя ведет, как представляет веру, страну, и я уважаю его как бизнесмена»

Теги UFC Андерсон Сильва Жорж Сен-Пьер MMA полутяжелый вес (MMA) легкий вес (MMA) Жозе Альдо Джон Джонс Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс рассказал про отношение к Хабибу Нурмагомедову.

«Топ-5 бойцов всех времен? Если позволите, я назову себя, Андерсона Сильву, Жоржа Сен-Пьера, Хабиба Нурмагомедова и Жозе Альдо. Это мои любимые бойцы.

С Хабибом у нас были в прошлом разногласия. Я пару раз высказывался в его адрес, но между нами не было настоящей вражды.

Мне нравится, как он себя ведет, как представляет веру, страну, и я уважаю его как бизнесмена. Он кажется достойным доверия парнем, который подставит спину другому.

Он достойный, замечательный человек. Ценю то, что он есть», – сказал Джонс.

Майкл Биспинг: «Фанаты Махачева и Хабиба придут за мной. Джон Джонс – первый номер рейтинга P4P»

Джон Джонс возвращается в октагон спустя три года и подерется за пояс с Ганом: онлайн UFC 285

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kanan Jarrus
«хабиб нкогда не догонит мистера туринабольщика - меня - по защитам с допингом», добавил джонс
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
уличный иуда
Достойно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий