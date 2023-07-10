Усик и Дюбуа провели первый стердаун перед боем во Вроцлаве

Теги Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа Усик - Дюбуа Бокс/MMA/UFC

Александр Усик и Даниэль Дюбуа провели стердаун.

Бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве. 10 июля прошла пресс-конференция, на которой боксеры провели стердаун.

Это будет первый поединок для Усика после победы над Энтони Джошуа в августе-2022.

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2 комментария

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Alexandr Volkov
На face off Не было ощущения, что Дюбуа сильно больше Усика.
В четверг будет вторая пресс конференция в Лондоне
+1
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Аморалинни
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