Усик и Дюбуа провели первый стердаун перед боем во Вроцлаве
Александр Усик и Даниэль Дюбуа провели стердаун.
Бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве. 10 июля прошла пресс-конференция, на которой боксеры провели стердаун.
Это будет первый поединок для Усика после победы над Энтони Джошуа в августе-2022.
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