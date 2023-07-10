Усик и Дюбуа провели первый стердаун перед боем во Вроцлаве

Александр Усик и Даниэль Дюбуа провели стердаун.

Бой между и состоится 26 августа во Вроцлаве. 10 июля прошла пресс-конференция, на которой боксеры провели стердаун.

Это будет первый поединок для Усика после победы над Энтони Джошуа в августе-2022.

Владимир Хрюнов: «Ожидаю, что Усик проиграет Дюбуа нокаутом»

Дмитрий Кудряшов: «Ждали бой Усика. Но Дюбуа… Это даже не звучит»