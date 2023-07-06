Дмитрий Кудряшов: «Ждали бой Усика. Но Дюбуа… Это даже не звучит»

Дмитрий Кудряшов признался, что не впечатлен афишей поединка Усик – Дюбуа.

«Ждали бой Усика. Но как‑то его встреча с Дюбуа… Это даже не звучит. Дюбуа был крепким проспектом. Почему я говорю именно в прошедшем времени? Бой с Лерено показал, что даже бывший крузер может ввести Даниэля в замешательство.

А уж Усик более искусный левша и бьет точно посильнее, чем Лерено. Так что у Дюбуа очень‑очень небольшие шансы достоять до финального гонга», – заявил чемпион мира по версии WBC Silver Дмитрий Кудряшов.

Бой Александра Усика против Даниэля Дюбуа состоится 26 августа в Польше.

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