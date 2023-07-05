Костя Цзю: «Я бы очень хотел, чтобы Усик победил Фьюри»

Теги Константин Цзю Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Костя Цзю заявил, что будет поддерживать Александра Усика в поединке против Тайсона Фьюри.

«Конечно, этот бой интересен для меня. Для Усика будет очень тяжелый бой, я бы очень хотел, чтобы он победил Фьюри», – сказал экс-чемпион мира Константин Цзю.

Ранее менеджер Усика Эгис Климас сообщил, что боксер подписал контракт на бой против Фьюри.

Менеджер Усика: «Скоро Фьюри получит официальное предложение. Если он его не примет, надо отказываться от пояса и уходить навсегда»

Фьюри – Усику: «Трусливый, уродливый, пучеглазый бомж. Я готов драться в любое время»

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2 комментария

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Fynshy1991
Уверен, что большинство СНГ этого хочет.

Когда же эта дичь закончится уже. Раньше болели друг за друга во всех видах спорта, а теперь. Эх...
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Bashibuzuck
Ответ Fynshy1991
Уверен, что большинство СНГ этого хочет. Когда же эта дичь закончится уже. Раньше болели друг за друга во всех видах спорта, а теперь. Эх...
Теперь за это могут и статью специальную придумать😒
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