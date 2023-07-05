Костя Цзю: «Я бы очень хотел, чтобы Усик победил Фьюри»
Костя Цзю заявил, что будет поддерживать Александра Усика в поединке против Тайсона Фьюри.
«Конечно, этот бой интересен для меня. Для Усика будет очень тяжелый бой, я бы очень хотел, чтобы он победил Фьюри», – сказал экс-чемпион мира Константин Цзю.
Ранее менеджер Усика Эгис Климас сообщил, что боксер подписал контракт на бой против Фьюри.
Менеджер Усика: «Скоро Фьюри получит официальное предложение. Если он его не примет, надо отказываться от пояса и уходить навсегда»
Фьюри – Усику: «Трусливый, уродливый, пучеглазый бомж. Я готов драться в любое время»
Когда же эта дичь закончится уже. Раньше болели друг за друга во всех видах спорта, а теперь. Эх...