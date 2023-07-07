Владимир Хрюнов: «Ожидаю, что Усик проиграет Дюбуа нокаутом»

Владимир Хрюнов дал прогноз на бой Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

– Какой ваш прогноз на бой – ?

– Стараюсь не следить за тем, что происходит с Усиком. Ожидаю, что Усик проиграет нокаутом, – сказал промоутер .

Бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа пройдет 26 августа во Вроцлаве, Польша.

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