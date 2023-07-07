Владимир Хрюнов: «Ожидаю, что Усик проиграет Дюбуа нокаутом»

Теги Владимир Хрюнов Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа Усик - Дюбуа Бокс/MMA/UFC

Владимир Хрюнов дал прогноз на бой Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

– Какой ваш прогноз на бой УсикДюбуа?

– Стараюсь не следить за тем, что происходит с Усиком. Ожидаю, что Усик проиграет нокаутом, – сказал промоутер Владимир Хрюнов.

Бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа пройдет 26 августа во Вроцлаве, Польша.

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4 комментария

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Сергей Орлов
Какой объективный анализ.
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banchik1
Хрюнов настолько себя дискредитировал в промоушене, что на слова его обращать следует приблизительно никак.
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Pavel Nikolaev
Великий аналитик, выпускающий сизого емельяненко в ринг
0
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Павел Сурков
обижёнка дядя хрюша,всю помойку облизала,и спасибо не сказала
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