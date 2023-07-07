Владимир Хрюнов: «Ожидаю, что Усик проиграет Дюбуа нокаутом»
Владимир Хрюнов дал прогноз на бой Александра Усика и Даниэля Дюбуа.
– Какой ваш прогноз на бой Усик – Дюбуа?
– Стараюсь не следить за тем, что происходит с Усиком. Ожидаю, что Усик проиграет нокаутом, – сказал промоутер Владимир Хрюнов.
Бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа пройдет 26 августа во Вроцлаве, Польша.
Костя Цзю: «Я бы очень хотел, чтобы Усик победил Фьюри»
Дмитрий Кудряшов: «Ждали бой Усика. Но Дюбуа… Это даже не звучит»
4 комментария