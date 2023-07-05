Менеджер Александра Усика заявил, что боксер подписал контракт на бой против Тайсона Фьюри

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри Эгис Климас бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Александр Усик подписал контракт на поединок против Тайсона Фьюри.

«Мы все хотим, чтобы это произошло. Благодарю компанию Skill Challenge Promotions, которая делает все, чтобы бой состоялся.

Хочу, чтобы весь мир знал одно: команда Усика подписала все необходимые документы», – написал менеджер боксера Эгис Климас в социальных сетях.

Эвандер Холифилд: «Никто не может победить Фьюри! Я не знаю, как Усик планирует это сделать»

Черт возьми, так почему Фьюри и Усик до сих пор не подрались?

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данила Кириков
Ответ Los Galácticos
Усик настоящий воин, всегда готов пожертвовать частью денег ради наследия, в нём никто из адекватных и не сомневается. Тут воду варит только цыганская королева.
Ты уверен,что он готов пожертвовать чем-то?😂Мало ли опять будет фантастическое предложение 50-50…
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
Усик настоящий воин, всегда готов пожертвовать частью денег ради наследия, в нём никто из адекватных и не сомневается. Тут воду варит только цыганская королева.
+14
-13
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Петр Дьяконов
спортс, а где новость про Приходько?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Маевских
Ответ Los Galácticos
Усик настоящий воин, всегда готов пожертвовать частью денег ради наследия, в нём никто из адекватных и не сомневается. Тут воду варит только цыганская королева.
ты путаешь тут про Усика боксёра статья
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мишаня Кашников
Ответ Петр Дьяконов
спортс, а где новость про Приходько?
а что там?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий