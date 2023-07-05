Менеджер Александра Усика заявил, что боксер подписал контракт на бой против Тайсона Фьюри
Александр Усик подписал контракт на поединок против Тайсона Фьюри.
«Мы все хотим, чтобы это произошло. Благодарю компанию Skill Challenge Promotions, которая делает все, чтобы бой состоялся.
Хочу, чтобы весь мир знал одно: команда Усика подписала все необходимые документы», – написал менеджер боксера Эгис Климас в социальных сетях.
Эвандер Холифилд: «Никто не может победить Фьюри! Я не знаю, как Усик планирует это сделать»
Черт возьми, так почему Фьюри и Усик до сих пор не подрались?
6 комментариев