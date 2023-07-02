Уайлдер обвинил Усика в трусости: «Ему давали много денег, но он не хочет иметь дел с Бомбардировщиком»

Теги Александр Усик Деонтей Уайлдер тяжелый вес (MMA) бокс Бокс/MMA/UFC

Деонтей Уайлдер обвинил Александра Усика в отказе от боя.

«Этот человек боится меня. Он так часто убегал от меня. Ему много раз предлагали большие деньги за бой со мной, но он отказывался. Говорят, что он не хотят проблем с Бомбардировщиком», – сказал бывший чемпион мира по боксу Деонтей Уайлдер.

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2 комментария

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Олег Акимов
А зачем это Усику?
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Marakushev
Ответ Олег Акимов
А зачем это Усику?
Чтобы получить статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе 🤷‍♂️
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