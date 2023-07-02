Уайлдер обвинил Усика в трусости: «Ему давали много денег, но он не хочет иметь дел с Бомбардировщиком»

Деонтей Уайлдер обвинил Александра Усика в отказе от боя.

«Этот человек боится меня. Он так часто убегал от меня. Ему много раз предлагали большие деньги за бой со мной, но он отказывался. Говорят, что он не хотят проблем с Бомбардировщиком», – сказал бывший чемпион мира по боксу .

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Фьюри не будет драться в декабре в Саудовской Аравии. Бой с Усиком в этом году не состоится (Саймон Джордан)