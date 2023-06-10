Фанат во время пресс-конференции позвал Валентину Шевченко на свидание: «Я свободна, но не уверена насчет этого»
Валентина Шевченко на пресс-конференции отказала фанату в свидании.
Фанат по имени Конор спросил у Шевченко, свободна она и хочет ли она обменяться номерами.
«Я свободна, но не уверена насчет номера», – сказала бывшая чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко.
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