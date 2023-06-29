Официально: Валентина Шевченко подерется с Алексой Грассо на UFC Fight Night 227

Теги наилегчайший вес UFC Валентина Шевченко Алекса Грассо Бокс/MMA/UFC

Валентина Шевченко проведет реванш с Алексой Грассо.

В ночь на 17 сентября в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC Fight Night 227, в главном событии которого пройдет бой за титул в женском наилегчайшем весе между Алексой Грассо и Валентиной Шевченко.

В марте 2023 года Грассо и Шевченко дрались на UFC 285: Алекса успешно применила болевой прием в четвертом раунде и стала чемпионкой.

Шевченко осудила Нуньес за слова о соперницах: «Похоже, Аманда не очень хороший человек»

Алекса Грассо стала лучшим бойцом UFC среди женщин вне зависимости от категории

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1 комментарий

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Азамат011989
Что-то мне подсказывает, что Валентина будет как никогда жестока в этом бою
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