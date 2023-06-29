Официально: Валентина Шевченко подерется с Алексой Грассо на UFC Fight Night 227

Валентина Шевченко проведет реванш с Алексой Грассо.

В ночь на 17 сентября в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC Fight Night 227, в главном событии которого пройдет бой за титул в женском наилегчайшем весе между и .

В марте 2023 года Грассо и Шевченко дрались на UFC 285: Алекса успешно применила болевой прием в четвертом раунде и стала чемпионкой.

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