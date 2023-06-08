Аманда Нуньес: «Третий бой с Шевченко ничего не заработает. Я вижу у Вали много слабых мест»

Аманда Нуньес заявила, что не видит смысла в третьем бое против Валентины Шевченко.

«Я не знаю, будет ли третий бой с Шевченко. Я думаю, что неплохо пошумела в легчайшем дивизионе, и скорее всего, UFC не остановится, вернувшись с поединком против Валентины. Этот бой ничего на заработает.

Не удивлена, что Шевченко проиграла Алексе Грассо. Я боролась с Валей, когда она была в расцвете сил, и мы обе выросли. У нее много слабых мест, которые я вижу. Тогда я не смогла это использовать, но похоже, что Алексе это удалось», – заявила двукратная чемпионка UFC Аманда Нуньес.

Напомним, что Валентина Шевченко дважды за карьеру дралась против Аманды Нуньес, уступив оба раза – в 2016 и 2017 годах.

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