Петр Ян – о возможном поединке с Умаром Нурмагомедовым: «Не вижу смысла. Но если это интересно UFC, то, может, бой и состоится»

Теги UFC MMA Петр Ян Умар Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Петр Ян не видит смысла в бою против Умара Нурмагомедова.

«Пока, думаю, Умар даже не в топ‑5. Не вижу смысла в этом бою. Пока. Вопрос к менеджерам. Но если этот поединок будет интересен UFC, то, может, бой и состоится», – сказал боец легчайшего веса UFC Петр Ян.

Ян проиграл четыре из пяти последних боев в UFC. Умар Нурмагомедов – 11-й номер легчайшего дивизиона, который выиграл четыре боя из четырех.

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