О’Мэлли – о бое Умара и Сэндхагена: «Кори чертовски тупой, но поступает по-гангстерски»

Шон О’Мэлли отреагировал на анонс боя между Умаром Нурмагомедовым и Кори Сэндхагеном.

«Это глупо с точки зрения бизнеса, но это совершенно точно гангстерский поступок.

Как говорит : «Дерись с самыми опасными парнями за самые большие деньги».

Только вот Сэндхаген делает все наоборот. Он дерется с опасным чуваком, но за небольшой гонорар.

В этом смысле он чертовски тупой, но поступает по-гангстерски», – сказал боец Шон О’Мэлли.

Бой между Нурмагомедовым и Сэндхагеном пройдет в ночь на 6 августа и возглавит турнир UFC Fight Night.

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