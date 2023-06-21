О’Мэлли – о бое Умара и Сэндхагена: «Кори чертовски тупой, но поступает по-гангстерски»

Теги легчайший вес UFC Шон О'Мэлли Умар Нурмагомедов Кори Сэндхаген Бокс/MMA/UFC

Шон О’Мэлли отреагировал на анонс боя между Умаром Нурмагомедовым и Кори Сэндхагеном.

«Это глупо с точки зрения бизнеса, но это совершенно точно гангстерский поступок.

Как говорит Чейл Соннен: «Дерись с самыми опасными парнями за самые большие деньги».

Только вот Сэндхаген делает все наоборот. Он дерется с опасным чуваком, но за небольшой гонорар.

В этом смысле он чертовски тупой, но поступает по-гангстерски», – сказал боец UFC Шон О’Мэлли.

Бой между Нурмагомедовым и Сэндхагеном пройдет в ночь на 6 августа и возглавит турнир UFC Fight Night.

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2 комментария

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Руслан Ганбаров
Сентхаген за спорт и чистую конкуренцию. В этом респект ему! А если ещё пройдёт Умара....
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