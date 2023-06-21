О’Мэлли – о бое Умара и Сэндхагена: «Кори чертовски тупой, но поступает по-гангстерски»
Шон О’Мэлли отреагировал на анонс боя между Умаром Нурмагомедовым и Кори Сэндхагеном.
«Это глупо с точки зрения бизнеса, но это совершенно точно гангстерский поступок.
Как говорит Чейл Соннен: «Дерись с самыми опасными парнями за самые большие деньги».
Только вот Сэндхаген делает все наоборот. Он дерется с опасным чуваком, но за небольшой гонорар.
В этом смысле он чертовски тупой, но поступает по-гангстерски», – сказал боец UFC Шон О’Мэлли.
Бой между Нурмагомедовым и Сэндхагеном пройдет в ночь на 6 августа и возглавит турнир UFC Fight Night.
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