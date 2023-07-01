Петр Ян: «Не готов выступать прямо сейчас. Думаю, мой бой будет в конце года»

Боец UFC Петр Ян заявил, что планирует провести поединок в этом году.

«Бой с Верой? Не готов выступать прямо сейчас. Когда четыре месяца не тренируешься, тяжело выходить. Поэтому восстановлюсь и буду драться.

Думаю, мой бой будет в конце года. Со мной все в порядке. А травма… Это было уже после боя», – заявил экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян.

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