Петр Ян отказался от боя с Марлоном Верой (Игорь Лазорин)

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Марлон Вера Саят Абдрахманов Бокс/MMA/UFC

Менеджер Петра Яна исключил, что боец подерется с Марлоном Верой.

«Петр Ян не будет драться с Верой. Менеджер Яна Саят Абдрахманов сказал мне, что такой вариант даже не рассматривается», – написал журналист Игорь Лазорин в своем телеграм-канале.

Ранее Марлон Вера бросил россиянину вызов. 19 августа он должен был подраться с экс-чемпионом организации Генри Сехудо, но бой был отменен из-за травмы американца.

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2 комментария

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San9
Ответ Qwarrz Qaqa
Напрасно, можно было вернуться и начать победную серию. Янь,скоро вообще в рейтинге упадет.
Так он травму лечит вроде как, самое раннее к турниру в Абу-Даби будет готов, и то не факт.
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Qwarrz Qaqa
Напрасно, можно было вернуться и начать победную серию. Янь,скоро вообще в рейтинге упадет.
0
0
0
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