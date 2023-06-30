Петр Ян отказался от боя с Марлоном Верой (Игорь Лазорин)

Менеджер Петра Яна исключил, что боец подерется с Марлоном Верой.

« не будет драться с Верой. Менеджер Яна Саят Абдрахманов сказал мне, что такой вариант даже не рассматривается», – написал журналист Игорь Лазорин в своем телеграм-канале.

Ранее Марлон Вера бросил россиянину вызов. 19 августа он должен был подраться с экс-чемпионом организации Генри Сехудо, но бой был отменен из-за травмы американца.

Самый удобный соперник для реанимации карьеры Яна – переоцененный нокаутер, который претендует на пояс

Марлон Вера бросил вызов Петру Яну: «Выходи»