Петр Ян отказался от боя с Марлоном Верой (Игорь Лазорин)
Менеджер Петра Яна исключил, что боец подерется с Марлоном Верой.
«Петр Ян не будет драться с Верой. Менеджер Яна Саят Абдрахманов сказал мне, что такой вариант даже не рассматривается», – написал журналист Игорь Лазорин в своем телеграм-канале.
Ранее Марлон Вера бросил россиянину вызов. 19 августа он должен был подраться с экс-чемпионом организации Генри Сехудо, но бой был отменен из-за травмы американца.
Самый удобный соперник для реанимации карьеры Яна – переоцененный нокаутер, который претендует на пояс
2 комментария