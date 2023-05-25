Артем Резников: «Умар Нурмагомедов в скором времени станет чемпионом UFC»
Финалист Гран-при АСА в легком весе Артем Резников поделился мыслями о дальнейшей карьере Умара Нурмагомедова в UFC.
«Я думаю, Умар в скором времени станет чемпионом UFC. Его борьба лучше, чем у Мераба Двалишвили и Алджамейна Стерлинга. Это два лучших бойца дивизиона. Думаю, Умар лучше борется. Я бы посмотрел его бой против Двалишвили. Мне кажется, Мераб сильнее Стерлинга», – сказал Резников.
На счету 27-летнего Нурмагомедова 16 побед подряд.
Бросил ММА, был отчислен из универа из-за пропусков, а теперь рвется на Олимпиаду. История 19-летнего Санжара Ташкенбая
У казахстанских боксеров рекордные призовые на ЧМ: получили премии на уровне олимпийских чемпионов, а двум спортсменам подарили квартиры
Новый соперник Жумагулова – Фелипе Бунес: дрался в Казахстане в карде с Резниковым, выиграл пояс американской лиги, тренируется с Сехудо
Комментарии