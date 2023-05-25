Артем Резников: «Умар Нурмагомедов в скором времени станет чемпионом UFC»

Теги UFC MMA Умар Нурмагомедов Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Финалист Гран-при АСА в легком весе Артем Резников поделился мыслями о дальнейшей карьере Умара Нурмагомедова в UFC.

«Я думаю, Умар в скором времени станет чемпионом UFC. Его борьба лучше, чем у Мераба Двалишвили и Алджамейна Стерлинга. Это два лучших бойца дивизиона. Думаю, Умар лучше борется. Я бы посмотрел его бой против Двалишвили. Мне кажется, Мераб сильнее Стерлинга», – сказал Резников.

На счету 27-летнего Нурмагомедова 16 побед подряд. 

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