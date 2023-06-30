Марлон Вера бросил вызов Петру Яну: «Выходи»

Марлон Вера бросил вызов Петру Яну после отмены поединка против Генри Сехудо.

«Ян, выходи», – написал боец UFC Марлон Вера в социальных сетях.

19 августа Вера должен был подраться с экс-чемпионом организации , но бой был отменен из-за травмы американца.

Малыхин готов помочь Яну подготовиться к следующему бою: «Он мой друг, Петру двери не просто открыты, ему везде зеленый свет»

Петр Ян рассказал, что мог бойкотировать бой с О’Мэлли из-за песни: «Сказал, если не поставят ее, то вообще не выйду»