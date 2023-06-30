Марлон Вера бросил вызов Петру Яну: «Выходи»

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Марлон Вера Бокс/MMA/UFC

Марлон Вера бросил вызов Петру Яну после отмены поединка против Генри Сехудо.

«Ян, выходи», – написал боец UFC Марлон Вера в социальных сетях.

19 августа Вера должен был подраться с экс-чемпионом организации Генри Сехудо, но бой был отменен из-за травмы американца.

Малыхин готов помочь Яну подготовиться к следующему бою: «Он мой друг, Петру двери не просто открыты, ему везде зеленый свет»

Петр Ян рассказал, что мог бойкотировать бой с О’Мэлли из-за песни: «Сказал, если не поставят ее, то вообще не выйду»

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4 комментария

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barcelonistas
Отличный бой для Яна для возвращения в топ.
+4
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Normic
«Не выйду»
Конец.
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Dominowka
Ответ barcelonistas
Отличный бой для Яна для возвращения в топ.
Или окончательно вылететь оттуда
+1
-1
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Fynshy1991
Ответ Normic
«Не выйду» Конец.
Directed by Robert B Weide
0
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