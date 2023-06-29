Яна Сантос – о допинге Тиаго: «Он не проверил выписанное лекарство, это полностью его вина»

Яна Сантос признала вину мужа Тиаго в нарушении допинговых правил.

«У него были проблемы из-за рецепта. Доктор выписал лекарство, а Тиаго не проверил, можно ли его принимать.

Это полностью его вина. Все, что мы принимаем, нужно проверять, а Тиаго подумал, что доктор знает, что можно и нельзя.

Но доктор – не комиссия и ответственности не несет. Лекарство запрещено, но никакого эффекта не дает, поэтому Тиаго дали минимальное наказание.

Думаю, уже в октябре он подерется. Я проведу бой, потом съездим в Бразилию, после чего он начнет лагерь», – сказала боец UFC Яна Сантос.

Напомним, что боец PFL Тиаго Сантос был отстранен от боев из-за положительной допинг-пробы.

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