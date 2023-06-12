Шевченко осудила Нуньес за слова о соперницах: «Похоже, Аманда не очень хороший человек»

Валентина Шевченко усомнилась в человеческих качествах Аманды Нуньес.

«Мне кажется, что пытается всех принизить и лишить уважения, которое они заслуживают.

Думаю, что это нехорошо. Будучи профессионалом, будучи мастером боевых искусств, вы должны отдавать должное всем.

Подобные вещи характеризуют ее как человека. Похоже, она не очень хорошая», – сказала бывшая чемпионка UFC Валентина Шевченко.

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