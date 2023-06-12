Шевченко осудила Нуньес за слова о соперницах: «Похоже, Аманда не очень хороший человек»

Теги женские бои UFC Аманда Нуньес Валентина Шевченко Бокс/MMA/UFC

Валентина Шевченко усомнилась в человеческих качествах Аманды Нуньес.

«Мне кажется, что Аманда пытается всех принизить и лишить уважения, которое они заслуживают.

Думаю, что это нехорошо. Будучи профессионалом, будучи мастером боевых искусств, вы должны отдавать должное всем.

Подобные вещи характеризуют ее как человека. Похоже, она не очень хорошая», – сказала бывшая чемпионка UFC Валентина Шевченко.

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2 комментария

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Максим Васканов
Хоть бы написали что Нуньес сказала, а то непонятно про какие слова о соперниках речь.
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Перстень Уэстбрука
теперь у Вали отличная возможность забрать все 3 пояса
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