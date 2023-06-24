Официально: Сехудо подерется с Верой 19 августа на UFC 292

Теги UFC MMA Генри Сехудо Марлон Вера Бокс/MMA/UFC

UFC официально анонсировал поединок между Генри Сехудо и Марлоном Верой.

Бой в легчайшем весе состоится 19 августа на турнире UFC 292 в Бостоне (США).

Сехудо в последнем поединке, который прошел в мае 2023 года на турнире UFC 288, уступил Алджамейну Стерлингу раздельным решением судей. В его активе 16 побед и три поражения.

Вера в марте 2023 года проиграл раздельным решением судей Кори Сэндхагену на турнире UFC on ESPN 43. Всего у него 20 побед и восемь поражений.

Уайт заявил, что Сехудо подерется с Верой 19 августа на UFC 292

Генри Сехудо: «UFC 292. Бостон. Готов поспорить, что я буду там. И не как зритель»

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