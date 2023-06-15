Генри Сехудо: «UFC 292. Бостон. Готов поспорить, что я буду там. И не как зритель»

Теги UFC MMA Генри Сехудо Марлон Вера UFC 292 Бокс/MMA/UFC

Генри Сехудо заявил, что планирует выступить 19 августа на турнире UFC 292 в Бостоне.

«UFC 292. 19 августа 2023 года. Бостон. В этот день будет 15 лет со дня моей победы на Олимпиаде в Пекине. Готов поспорить, что я буду там. И не как зритель.

Парни, вы увидите Triple C», – заявил экс-чемпион UFC Генри Сехудо.

Последний бой Сехудо был в мае на турнире UFC 288, где он проиграл Алджамейну Стерлингу раздельным решением судей.

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