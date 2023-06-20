Уайт заявил, что Сехудо подерется с Верой 19 августа на UFC 292

Дана Уайт анонсировал следующий поединок Генри Сехудо.

Президент UFC заявил, что боец подерется с Марлоном Верой 19 августа на турнире UFC 292 в Бостоне (США).

Уайт добавил, что это не официальное объявление, но бойцы уже дали согласие на поединок.

Напомним, что в мае Генри Сехудо проиграл в титульном поединке Алджамейну Стерлингу раздельным решением судей.

Марлон Вера в марте уступил раздельным решением судей Кори Сэндхагену, прервав серию из четырех побед.

Генри Сехудо: «UFC 292. Бостон. Готов поспорить, что я буду там. И не как зритель»

Марлон Вера: «Давайте устроим бой Сехудо – Хасбик, а я сражусь с победителем»