Уайт заявил, что Сехудо подерется с Верой 19 августа на UFC 292
Дана Уайт анонсировал следующий поединок Генри Сехудо.
Президент UFC заявил, что боец подерется с Марлоном Верой 19 августа на турнире UFC 292 в Бостоне (США).
Уайт добавил, что это не официальное объявление, но бойцы уже дали согласие на поединок.
Напомним, что в мае Генри Сехудо проиграл в титульном поединке Алджамейну Стерлингу раздельным решением судей.
Марлон Вера в марте уступил раздельным решением судей Кори Сэндхагену, прервав серию из четырех побед.
Генри Сехудо: «UFC 292. Бостон. Готов поспорить, что я буду там. И не как зритель»
Марлон Вера: «Давайте устроим бой Сехудо – Хасбик, а я сражусь с победителем»
4 комментария