Поединок между Генри Сехудо и Марлоном Верой отменен.

«Несколько важных новостей... К сожалению, я не смогу выступить на UFC 292. Я травмировал правое плечо, требуется реабилитация.

Хотел бы подраться с Марлоном, но точно не успею восстановиться», – написал экс-чемпион UFC Генри Сехудо в социальных сетях.

Бой должен был пройти 19 августа в Бостоне, штат Массачусетс.

Генри Сехудо: «У Маска есть преимущество перед Цукербергом. Он намного тяжелее и знаком с джиу-джитсу»

Генри Сехудо: «UFC 292. Бостон. Готов поспорить, что я буду там. И не как зритель»