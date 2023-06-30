Генри Сехудо снялся с боя против Марлона Веры из-за травмы

Теги UFC MMA Генри Сехудо Марлон Вера UFC 292 Бокс/MMA/UFC

Поединок между Генри Сехудо и Марлоном Верой отменен.

«Несколько важных новостей... К сожалению, я не смогу выступить на UFC 292. Я травмировал правое плечо, требуется реабилитация.

Хотел бы подраться с Марлоном, но точно не успею восстановиться», – написал экс-чемпион UFC Генри Сехудо в социальных сетях.

Бой должен был пройти 19 августа в Бостоне, штат Массачусетс.

Генри Сехудо: «У Маска есть преимущество перед Цукербергом. Он намного тяжелее и знаком с джиу-джитсу»

Генри Сехудо: «UFC 292. Бостон. Готов поспорить, что я буду там. И не как зритель»

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2 комментария

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Isa Babaev
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