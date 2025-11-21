Пол – о бое с Джошуа: «Отправляюсь в логово ко льву, чтобы вырубить и опозорить его»
Джейк Пол пообещал победить Энтони Джошуа нокаутом.
Блогер и боксер Джейк Пол высказался о предстоящем поединке против бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа.
«Не сомневайтесь: это действительно самый большой бой в моей карьере. Я отправляюсь в логово ко льву, чтобы сделать то, чего еще никто не делал.
Я, Джейк Джозеф Пол, отправлю в нокаут, побью и опозорю Энтони Джошуа в прямом эфире», – сказал Пол.
Напомним, что поединок в тяжелом весе между Полом и Джошуа пройдет 19 декабря в Майами. Результат пойдет в официальный рекорд боксеров.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал Джейка Пола
