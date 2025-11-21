Вайдман получил травму и снялся с боя против Сильвы. Его заменит Вудли
Крис Вайдман получил травму и снялся с боя против Андерсона Сильвы.
Бывший чемпион UFC Крис Вайдман получил травму и снялся с боксерского поединка против Андерсона Сильвы. Ему на замену выйдет Тайрон Вудли.
Бой пройдет 19 декабря в Майами и станет частью турнира, который возглавит поединок между Джейком Полом и Энтони Джошуа. Трансляция будет доступна на Netflix.
Вудли 43 года. Он не выступал с декабря-2021, когда уступил Полу нокаутом в шестом раунде.
50-летний Сильва в июне прошлого года свел вничью поединок с Чейлом Сонненом.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Most Valuable Promotions
