Вайдман получил травму и снялся с боя против Сильвы. Его заменит Вудли

Крис Вайдман получил травму и снялся с боя против Андерсона Сильвы.

Бывший чемпион UFC Крис Вайдман получил травму и снялся с боксерского поединка против Андерсона Сильвы . Ему на замену выйдет Тайрон Вудли .

Бой пройдет 19 декабря в Майами и станет частью турнира, который возглавит поединок между Джейком Полом и Энтони Джошуа . Трансляция будет доступна на Netflix.

Вудли 43 года. Он не выступал с декабря-2021, когда уступил Полу нокаутом в шестом раунде.

50-летний Сильва в июне прошлого года свел вничью поединок с Чейлом Сонненом.

Вместо Джервонты – (не выставочный!) бой с Джошуа. Джейк Пол точно псих

Андерсон Сильва получил от UFC $10,3 млн в рамках соглашения по антимонопольному иску