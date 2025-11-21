Арман Царукян ударил Дэна Хукера лбом на битве взглядов перед UFC Qatar
Арман Царукян ударил Дэна Хукера лбом на битве взглядов перед UFC Qatar.
В Дохе (Катар) состоялось церемониальное взвешивание перед турниром серии UFC Fight Night. Во время финальной битвы взглядов Арман Царукян ударил Дэна Хукера лбом – стердаун пришлось прервать.
Поединок в легком весе между Царукяном и Хукером пройдет в главном событии предстоящего турнира. Ивент состоится 22 ноября.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: UFC Eurasia
