Арман Царукян ударил Дэна Хукера лбом на битве взглядов перед UFC Qatar.

В Дохе (Катар) состоялось церемониальное взвешивание перед турниром серии UFC Fight Night . Во время финальной битвы взглядов Арман Царукян ударил Дэна Хукера лбом – стердаун пришлось прервать.

Поединок в легком весе между Царукяном и Хукером пройдет в главном событии предстоящего турнира. Ивент состоится 22 ноября.

Новый поход Царукяна за поясом UFC: преграда – экс-соперник Махачева

Арман Царукян: «Для меня бой с Хукером рискованный, потому что мне есть что терять»