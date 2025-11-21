  • Спортс
Джон Джонс: «Аспиналл показал среднее выступление – и люди тут же списали его со счетов. Бой с Перейрой даст мне больше»

Джон Джонс рассказал, почему хочет провести бой с Алексом Перейрой.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Джон Джонс рассказал, почему хочет провести поединок против Алекса Перейры.

«Перейра говорит всего одно слово, а люди за ним повторяют. Шама! Никто даже не знает, что это значит – но люди все равно делают это. Поэтому я считаю Перейру особенным – у него есть тот самый X-фактор. Это и делает потенциальный поединок с ним привлекательным.

Его личный бренд и энергию будут помнить еще долго. А Том Аспиналл, например, показал одно среднее выступление – и люди тут же списали его со счетов. Том даже не начал свой забег, но уже всем надоел. Бой с Перейрой даст мне куда больше», – сказал Джонс.

В главном событии турнира UFC 321 Аспиналл встретился с Сирилом Ганом. Титульный поединок в тяжелом весе был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана.

«Драться с одним глазом – обычное дело». Чемпиона UFC захейтили за снятие с титульника

Джонс объяснил, почему отказался драться с Аспиналлом за $30 млн: «У меня другие цели»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Junkie
logoUFC
logoДжон Джонс
logoАлекс Перейра
logoТом Аспиналл
logoMMA
тяжелый вес (MMA)
