Стерлинг – Сехудо: «Где ##### моя золотая олимпийская медаль?»

Теги UFC MMA Генри Сехудо Алджамейн Стерлинг контент Бокс/MMA/UFC

Алджамейн Стерлинг заявил, что Генри Сехудо проспорил ему свою олимпийскую медаль.

«Круто, что Сехудо считает меня лучшим бойцом в легчайшем весе. Это тот парень, который не часто делает комплименты. Раз он так сказал, значит это многое для него значит. Но на самом деле мне наплевать. Это лишь мнение одного человека.

Я просто жду свою золотую медаль, потому что мы договорились с Генри, что после того, как я выиграю у него, он отдаст мне олимпийское золото. Итак, Генри, где ##### моя золотая медаль?» – заявил чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг.

О-о-очень спорная защита от Стерлинга: Сехудо сдержал чемпиона, но может окончательно уйти из UFC

Стерлинг – о бое с Сехудо: «Выйду в октагон, сорву его олимпийскую медаль и засуну ему в задницу»

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3 комментария

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xj62jj4qtm
Да он бы даже на ОИ не отобрался бы. О чем речь?
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realsila
борьба под мма у стерлинга хороша
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