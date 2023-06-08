Генри Сехудо: «Чендлер – интересный соперник, но это не звезда. Это просто игрушка UFC, которая еще туда не попала»

Теги UFC MMA Генри Сехудо Майкл Чендлер Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Генри Сехудо сказал, что не считает Майкла Чендлера звездой UFC.

«Я видел, как они игнорировали Чендлера. Я видел, как Конор просто сказал: «Эй, я хочу этого парня». Чендлер – интересный соперник, но не звезда. У него нет пояса UFC. Он не легенда промоушена. Это просто игрушка UFC, которая еще туда не попала.

Я чувствую себя Чендлером. Если бы у него была правильная тактика, то его потенциал позволил бы ему соперничать с кем угодно в мире, потому что у него есть сила и борьба. Но я не думаю, что он по-настоящему способен использовать эти качества, ему не хватает тактической гибкости», – заявил двукратный экс-чемпион UFC Генри Сехудо.

Конор – Чендлеру: «Я встану на весы и тебе сообщат, в каком весе мы деремся»

Конор – о бое с Чендлером: «Подерусь до конца года. В декабре, а, возможно, даже раньше»

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1 комментарий

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<=Ubriaco_Belloccio=>
Чендлер настоящая звезда. Он бывший чемпион Беллатор, за его плечами множество очень крутых боев. В том же ЮФС все бои эффектные.
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