Генри Сехудо: «Чендлер – интересный соперник, но это не звезда. Это просто игрушка UFC, которая еще туда не попала»
Генри Сехудо сказал, что не считает Майкла Чендлера звездой UFC.
«Я видел, как они игнорировали Чендлера. Я видел, как Конор просто сказал: «Эй, я хочу этого парня». Чендлер – интересный соперник, но не звезда. У него нет пояса UFC. Он не легенда промоушена. Это просто игрушка UFC, которая еще туда не попала.
Я чувствую себя Чендлером. Если бы у него была правильная тактика, то его потенциал позволил бы ему соперничать с кем угодно в мире, потому что у него есть сила и борьба. Но я не думаю, что он по-настоящему способен использовать эти качества, ему не хватает тактической гибкости», – заявил двукратный экс-чемпион UFC Генри Сехудо.
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