Генри Сехудо: «Оливейра должен научиться вставать быстрее. Ислам – зверь, когда находится сверху»
Генри Сехудо дал совет Чарльзу Оливейре перед боем с Исламом Махачевым.
«Поздравляю Чарльза. Если он поработает над тем, чтобы вставать так же быстро, как и [Жозе] Альдо, то его будет очень сложно победить.
Ислам – настоящий зверь, когда находится сверху.
Он не играет в джитсерские игры, всегда активен», – написал экс-чемпион UFC Генри Сехудо в соцсетях.
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