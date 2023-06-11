Генри Сехудо: «Оливейра должен научиться вставать быстрее. Ислам – зверь, когда находится сверху»

Генри Сехудо дал совет Чарльзу Оливейре перед боем с Исламом Махачевым.

«Поздравляю Чарльза. Если он поработает над тем, чтобы вставать так же быстро, как и [Жозе] , то его будет очень сложно победить.

– настоящий зверь, когда находится сверху.

Он не играет в джитсерские игры, всегда активен», – написал экс-чемпион UFC Генри Сехудо в соцсетях.

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