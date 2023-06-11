Генри Сехудо: «Оливейра должен научиться вставать быстрее. Ислам – зверь, когда находится сверху»

Теги UFC MMA Генри Сехудо Ислам Махачев Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Генри Сехудо дал совет Чарльзу Оливейре перед боем с Исламом Махачевым.

«Поздравляю Чарльза. Если он поработает над тем, чтобы вставать так же быстро, как и [Жозе] Альдо, то его будет очень сложно победить.

Ислам – настоящий зверь, когда находится сверху.

Он не играет в джитсерские игры, всегда активен», – написал экс-чемпион UFC Генри Сехудо в соцсетях.

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2 комментария

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Мадина Уйгурова
Чарльз джитсер же, он во всех слоих боях находясь снизу делает вещи. В стойке у него больше шансов против Ислама учитывая то что Махача роняли в нокаут и в нокдаун, но проблема в том что и сам Чарльз падает часто. Фиг знает как ему с Исламом биться
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