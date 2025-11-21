2

Боксеры Федоров и Мирончиков выступят на турнире в Италии под флагом России

Боксеры Федоров и Мирончиков выступят на турнире в Италии под флагом России.

Боксеры Павел Федоров и Владимир Мирончиков выступят на турнире Torino Boxing Show под российским флагом. Мероприятие пройдет 20 декабря в итальянском Турине.

Об этом рассказал президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев, который участвует в организации турнира.

«Наши ребята будут драться в Италии, в самом сердце Европы. И это сигнал всему миру: бокс выше политики. Мы доказали, что никакие запреты не остановят тех, кто борется за справедливость. В Турине на ринг выйдут сильнейшие российские атлеты, и они будут представлять свою страну честно и гордо.

IBA продолжает открывать двери, которые другим удобнее закрывать. Мы идем вперед, и это только начало. Мир еще увидит, насколько велик международный бокс, когда он свободен от давления и двойных стандартов», – сказал Кремлев.

Бетербиев в шаге от перехода в лигу Кремлева. Чего?

Мэнни Пакьяо назначен вице-президентом IBA

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
